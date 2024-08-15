Агент Сутормина подтвердил аренду футболиста в «Ростов»

Александр Клюев, агент защитника «Зенита» Алексея Сутормина, в комментарии «СЭ» подтвердил аренду футболиста в «Ростов».

«Да, Алексей переходит на правах аренды в «Ростов» до конца сезона. Есть ли опция выкупа? У Алексея контракт с «Зенитом» до конца сезона. Опции выкупа нет», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее сообщалось, что россиянин перейдет в «Ростов» на правах аренды.

30-летний Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года. Всего футболист провел за петербуржцев 127 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.