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Агент Солари: «Иностранные клубы двигаются в переговорах быстрее «Спартака»

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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы полузащитника «Ривер Плейт» Пабло Солари, рассказал об интересе иностранных клубов к своему клиенту. Ранее СМИ сообщали о возможном переходе 23-летнего аргентинца в «Спартак».

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«Барко рассказывал Солари хорошие вещи о «Спартаке», но другие иностранные клубы двигаются гораздо быстрее в переговорах по Солари, чем «Спартак», — приводит Metaratings.ru слова Кипершмида.

Солари играет за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб футболист провел 109 матчей, забил 30 голов и сделал 17 результативных передач.

Контракт полузащитника с аргентинским клубом заканчивается в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Солари в 7 миллионов евро.

Источник: metaratings.ru
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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