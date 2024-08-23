Агент Щенникова — о его карьере: «В ближайшее время примет решение»

Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«У Щенникова все нормально. Он занимается бизнесом. В ближайшее время он должен принять решение, долго в футбол не играет. Тренерские курсы? Слышал, что Дзагоев звал его, но это не история Георгия», — сказал Пушкин «СЭ».

33-летний защитник взял паузу в карьере, покинув ЦСКА в 2023 году. В минувшем сезоне он не сыграл ни одного матча на профессиональном уровне. Щенников является воспитанником армейцев и выступал за клуб с 2008 года.