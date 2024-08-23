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Сегодня, 20:16

Агент Щенникова — о его карьере: «В ближайшее время примет решение»

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Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«У Щенникова все нормально. Он занимается бизнесом. В ближайшее время он должен принять решение, долго в футбол не играет. Тренерские курсы? Слышал, что Дзагоев звал его, но это не история Георгия», — сказал Пушкин «СЭ».

33-летний защитник взял паузу в карьере, покинув ЦСКА в 2023 году. В минувшем сезоне он не сыграл ни одного матча на профессиональном уровне. Щенников является воспитанником армейцев и выступал за клуб с 2008 года.

Георгий Щенников
Футбол
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