Агент Щенникова подтвердил информацию, что игрок тренируется с «Торпедо»

Агент Георгия Щенникова Сергей Пушкин в комментарии для «СЭ» подтвердил информацию, что защитник тренируется с московским «Торпедо».

Ранее об этом сообщало издание Metaratings.ru.

«Георгий действительно тренируется с «Торпедо» и поддерживает там форму. Контракта с клубом у нас нет. Ведутся ли переговоры? Пока без комментариев», — сказал Пушкин «СЭ».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» вылетело из РПЛ. На данный момент команда занимает 7-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 10 очков за 6 туров.