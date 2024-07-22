Агент Рыбуса рассказал о будущем игрока

Футбольный агент Роман Орещук ответил на вопрос о будущем своего клиента, экс-защитника сборной Польши Мацея Рыбуса.

«На данный момент нет понимания по будущему Рыбуса. Из того что есть сейчас, Мацея не устраивают условия. Где-то финансовые предложения не устраивают его. Пока что не было так, чтобы сложилось в одно целое. Мы рассматриваем все чемпионаты для продолжения карьеры», — цитирует Орещука Metaratings.

31-летний Рыбус в последнее время играл за казанский «Рубин», который покинул в июле 2024 года. За казанский клуб поляк провел 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Также Рыбус играл за «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и французский «Лион».