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Агент рассказал о ходе переговоров по трансферу Данило в ЦСКА

21:04
Данило. Фото Instagram
Данило. Фото Instagram
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Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника «Ниццы» Данило Барбозы, рассказал «СЭ» о ходе переговоров по переходу игрока в ЦСКА.

26 января агент в интервью Metaratings.ru заявлял, что вопрос трансфера 24-летнего бразильца решится в ближайшие два дня.

— Мы ведем переговоры, но до сих пор ничего не решено. Давайте подождем следующих дней, — сказал Пасторелло в комментарии «СЭ».

В текущем сезоне Данило провел за «Ниццу» 5 матчей и не отметился результативными действиями. Портал transfermark.de оценивает хавбека в 6,5 миллиона евро. Контракт футболиста с французским клубом действует до конца июня 2023 года.

(Данил Алешин)

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