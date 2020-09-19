Агент рассказал о будущем Захави. Игрока связывали с «Локомотивом»

Адам Кидан, представитель 3нападающего сборной Израиля Эрана Захави, в разговоре с «СЭ» рассказал, что игрок продолжит карьеру в чемпионате Голландии.

Ранее в СМИ появилась информация, что на 33-летнего Захави претендует московский «Локомотив», но тот решил принять более скромное предложение от ПСВ.

— Переговоры с «Локомотивом»? Он переходит в ПСВ, — заявил «СЭ» Кидан. (Севастиан Терлецкий)