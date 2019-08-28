Агент предложил «Роме» подписать Коноплянку

По информации cайта AS Roma Live, известный агент предложил «Роме» приобрести полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянку. Имя агента не уточняется. Римский клуб ищет усиление на трансферном рынке в связи с травмой Диего Перотти и уходом Стефана Эль-Шаарави.

Также указано, что «Шальке» готов отпустить игрока за четыре миллиона евро. Ранее сообщалось, что его хотят приобрести «Бешикташ» и «Сампдория».

29-летний Евгений Коноплянка в прошлом сезоне провел 21 матч за «Шальке» и забил один мяч при двух голевых передачах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр