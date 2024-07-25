Агент Помазуна рассказал, что вратарь не намерен переходить в «Ахмат»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал, что игрок не рассматривает «Ахмат» в качестве варианта продолжения карьеры.

«Ахмат»? Могу сказать только то, что этот вариант мы не рассматривали. У Ильи есть варианты в России и за границей, в данный момент ничего исключать нельзя. В ближайшие дни может появиться что-то более конкретное», — заявил Сафонов.

Ранее сообщалось, что 27-летний Помазун был интересен «Ахмату», но переговоры между клубом и игроком не состоялись.

В сезоне РПЛ-2023/24 Помазун выступал в аренде за «Урал», проведя 34 матча и пропустив 50 мячей. Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 2 миллиона евро.