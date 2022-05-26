Агент Клаудиньо и Малкома заявил об интересе к игрокам со стороны других клубов

Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо и нападающего Малкома Луис Фернандо Гарсия заявил, что к футболистам есть интерес со стороны других клубов.

«Когда вернутся в Россию, не знаю. Что же касается предложений других клубов, по Малкому и Клаудиньо всегда есть запросы. Какие именно клубы ими интересуются? Не могу сказать», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

Контракт Малкома с питерским клубом действует до июня 2024 года. В текущем сезоне 25-летний форвард провел 35 матчей, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

Соглашение Клаудиньо действует до июня 2026 года. 25-летний полузащитник сыграл в 31 матче, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.