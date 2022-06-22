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Агент полузащитника «Ростова» Гиговича рассказал о будущем 20-летнего шведа

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Агент полузащитник «Ростова» Армина Гиговича Харис Скендерович рассказал о будущем футболиста.

Во вторник, 21 июня, ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с клубами из России до 2023 года.

«Сейчас довольно стрессовый период. Мы общаемся с «Ростовом», пытаемся найти оптимальный для Армина вариант. На данный момент нет каких-то идей или конкретных предложений. Решение ФИФА — это все еще что-то новое для нас», — цитирует Скендеровича «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Гигович провел 13 матчей в РПЛ и отдал 1 результативную передачу. Вторую половину сезона-2021/22 20-летний швед провел в «Хельсингборге», сыграв 8 матчей и забив 1 гол.

Его контракт с «Ростовом» действует до июня 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gigovicha-obshhaemsya-s-rostovom-py-taemsya-najti-luchshij-dlya-armina-variant/
Армин Гигович
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