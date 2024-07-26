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Агент Солари: «Готовы слушать предложения российских клубов, как и в январе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ариел Кипершмид, агент нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, прокомментировал переход Эсекьеля Барко в «Спартак».

«Мы готовы слушать предложения российских клубов, как и в январе. Солари — ключевой игрок для «Ривера». Больше, чем Барко. Хотя Барко мне нравится. Но Солари более важен для тренера «Ривера» сейчас», — цитирует Legalbet Кипершмида.

25 июля «Спартак» объявил о переходе в клуб аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта». Контракт рассчитан на три года.

Новичок &laquo;Спартака&raquo; Эсекиэль Барко. Второй по стоимости трансфер «Спартака» — дороже только Тил! Что нужно знать о Барко
Источник: Legalbet
Футбол
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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