Агент Солари: «Готовы слушать предложения российских клубов, как и в январе»

Ариел Кипершмид, агент нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, прокомментировал переход Эсекьеля Барко в «Спартак».

«Мы готовы слушать предложения российских клубов, как и в январе. Солари — ключевой игрок для «Ривера». Больше, чем Барко. Хотя Барко мне нравится. Но Солари более важен для тренера «Ривера» сейчас», — цитирует Legalbet Кипершмида.

25 июля «Спартак» объявил о переходе в клуб аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта». Контракт рассчитан на три года.