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Агент Солари: «Если российские команды договорятся с игроком и его клубом, мы открыты для предложений»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Ариэль Кипершмидт, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари, прокомментировал информацию о возможном переходе 23-летнего игрока в «Краснодар» или «Спартак».

«С «Краснодаром» мы общаемся по телефону. Новых предложений на столе от них у нас нет. Со «Спартаком» тоже самое. Клубы разговаривают с «Ривер Плейтом», как я знаю. Если российские команды договорятся с футболистом и его клубом, мы открыты для предложений. Но у Солари всё хорошо в Аргентине», — цитирует Legalbet Кипершмидта.

22-летний футболист выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 46 матчей, забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Ривер Плейт
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