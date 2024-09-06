Агент Солари: «Если российские команды договорятся с игроком и его клубом, мы открыты для предложений»

Агент Ариэль Кипершмидт, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари, прокомментировал информацию о возможном переходе 23-летнего игрока в «Краснодар» или «Спартак».

«С «Краснодаром» мы общаемся по телефону. Новых предложений на столе от них у нас нет. Со «Спартаком» тоже самое. Клубы разговаривают с «Ривер Плейтом», как я знаю. Если российские команды договорятся с футболистом и его клубом, мы открыты для предложений. Но у Солари всё хорошо в Аргентине», — цитирует Legalbet Кипершмидта.

22-летний футболист выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 46 матчей, забил 12 мячей и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.