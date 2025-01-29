Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 10:07

Агент Солари заявил о готовности игрока перейти в «Спартак»: «Если между клубами будет достигнута договоренность»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании 23-летнего аргентинца перейти в московский клуб.

Ранее журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что москвичи предложили руководству «Ривер Плейт» за переход аргентинца 12 миллионов евро.

«Хочет ли Солари перейти в «Спартак»? Да, он готов к переезду в Россию. Только если между клубами будет достигнута договоренность», — сказал Кипершмид «СЭ».

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Всего за клуб он отыграл 109 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. Соглашение 23-летнего вингера с аргентинским клубом истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Солари в 7 миллионов евро.

ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
Читайте также
Силы ПВО за ночь уничтожили 104 украинских беспилотника над девятью регионами РФ
Унизил уровень РПЛ, назвал «Спартак» клубом для интриг. Что Александр Кокорин сказал в интервью Смолову
В 2025 году на День защитника Отечества не будет дополнительного выходного
Politico раскрыла детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Форвард «Коламбуса» Марченко набрал 53 очка в 50 матчах сезона НХЛ
Фицо заявил об отправке Зеленским ему протокола несостоявшейся встречи
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Динамо» и «Ботафого» возобновили переговоры о трансфере Бителло
Фильцов: «Переход Зиньковского в «Локомотив» будет в плюс клубу и футболисту»
Победа над «Реалом», драма в Антверпене, первое чемпионство. Карпин и Романцев вспоминают время в «Спартаке»
За Сильяновым охотятся «Зенит» и «Динамо». Что делать «Локомотиву»?
Губерниев: «Тройка лучших футболистов в мире — Пеле, Марадона и Кокорин. Поэтому про уровень нашей лиги надо спрашивать у Саши»
«Балтика» проведет товарищеский матч со сборной Северной Кореи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Марков перейдет из «Факела» в «Урал»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости