Агент отреагировал на новость об отказе «Спартака» от Вильягры, которым интересуется ЦСКА

Агент полузащитника «Ривер Плейта» Родриго Вильягры Марко Миньини в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе российских клубов к футболисту.

— Сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к футболисту, а «Спартаку» предлагали Вильягру, но красно-белые отказались.

— Мне обо всем этом ничего не известно», — сказал Миньини «СЭ».

1 февраля появилась информация, что ЦСКА проявляет интерес к Вильягре. Позднее сообщалось, что Вильягру предлагали «Спартаку», однако красно-белые отказались от футболиста.