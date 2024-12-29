Агент Ольмедо: «У Маркуса есть все качества, чтобы заиграть в России»

Футбольный агент Хосе Луис Родригес рассказал, что опорный полузащитник эквадорского «Эль Насьоналя» Маркус Ольмедо хотел бы попробовать свои силы в России.

«У Маркуса есть все качества, чтобы заиграть в России. Он был одним из лучших центральных полузащитников в чемпионате Эквадора, становился чемпионом. Это серьезный футболист», — заявил Родригес «РБ Спорт».

В 2024 году Маркус Ольмедо провел 27 матчей за «Эль Насьональ» 27 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 500 тысяч евро.