Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 22:14

Агент Ольмедо: «У Маркуса есть все качества, чтобы заиграть в России»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Хосе Луис Родригес рассказал, что опорный полузащитник эквадорского «Эль Насьоналя» Маркус Ольмедо хотел бы попробовать свои силы в России.

«У Маркуса есть все качества, чтобы заиграть в России. Он был одним из лучших центральных полузащитников в чемпионате Эквадора, становился чемпионом. Это серьезный футболист», — заявил Родригес «РБ Спорт».

В 2024 году Маркус Ольмедо провел 27 матчей за «Эль Насьональ» 27 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

Источник: «РБ Спорт»
Читайте также
Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой за титул чемпиона на UFC 311
Премьер Грузии назвал отказ страны открыть «второй фронт» причиной трудностей
Хоккеист Малкин и его супруга Кастерова отписались друг от друга в соцсетях
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Суд взыскал долги с Зобнина, Абаскаля унизили. Что происходит в «Спартаке» перед Новым годом
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Милан» хочет арендовать форварда «ПСЖ» Коло-Муани

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости