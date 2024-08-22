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Сегодня, 15:46

Агент Обухова — о будущем футболиста: «Хочет остаться в Москве и быть ближе к семье»

Зарина Халимхонова
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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего Владимира Обухова, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Футболист хочет остаться в Москве и быть ближе к семье. Поэтому предложения от региональных команд не рассматриваются. Только Москва и Московская область. Ведутся переговоры. Посмотрим, к чему придем», — сказал Пушкин «СЭ».

Обухов известен по выступлениям за «Спартак», «Тамбов» и «Ростов». игрок является свободным агентом с 1 июля. В сезоне-2023/24 32-летний нападающий представлял «Оренбург», сыграл 22 матча и забил 5 мячей.

Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
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