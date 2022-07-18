Агент Новосельцева рассказал, когда наступит ясность с будущим футболиста

Александр Клюев, агент защитника Ивана Новосельцева, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем своего клиента.

«Ситуация с поиском клуба самая продвинутая. Были варианты, но где-то не сходились по личным условиям. Ведем переговоры с рядом клубов. Надеемся, что в самое ближайшее время наступит ясность. Это один российский клуб, и один зарубежный», — сказал Клюев «СЭ».

В прошедшем сезоне 30-летний Новосельцев провел в составе «Арсенала» 16 матчей и забил один гол. Защитник играл за туляков с июля 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.