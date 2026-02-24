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Агент Николсона считает возможным возвращение нападающего в РПЛ летом: «Он отлично проявил себя в «Спартаке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент нападающего «Тихуаны» Шамара Николсона Ненад Портега в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении форварда в Россию.

«Возможно ли возвращение Шамара в Россию летом? Всегда возможно, но до этого еще долго. Он отлично проявил себя в «Спартаке», и вполне нормально, что клубы хотят его заполучить», — сказал Портега «СЭ».

Ранее агент Николсона опроверг «СЭ» информацию, что трансфер игрока в «Сочи» не состоялся из-за медосмотра.

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ФК Сочи
Шамар Николсон
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