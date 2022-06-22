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Сегодня, 17:08

Агент Кокорина рассказал, когда игрок вернется в расположение «Фиорентины»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев в беседе с «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Кокорин возвращается из отпуска в начале июля. Какого числа? Точную дату вам сказать не могу. Но все идет по плану. Александр начнет работу на сборах с «Фиорентиной» в июле», — сказал Бердышев «СЭ».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 31-летний россиянин принял участие в 7 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями. В этом сезоне футболист провел на поле в сумме 125 минут. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.

Александр Кокорин
ФК Фиорентина
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