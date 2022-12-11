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Сегодня, 18:19

Агент Монтеса заявил, что у игрока нет предложений из России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Гелу Родригес, агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Спартак».

«На данный момент у нас нет предложений из России», — сказал Родригес «СЭ».

Ранее сообщалось, что мексиканцем интересовалось «Динамо». Клуб готов заплатить за Монтеса 7 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов.

Монтес на ЧМ-2022 сыграл в составе сборной Мексики 3 матча и отдал одну голевую передачу.

За «Монтеррей» защитник с этом сезоне провел 16 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

ФК Спартак (Москва)
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