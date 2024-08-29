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Сегодня, 11:38

Агент Миранчуков: «Воссоединение братьев в «Атланте» практически исключено»

Зарина Халимхонова
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Вадим Шпинев, агент российских футболистов Антона и Алексея Миранчуков, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном воссоединении братьев в «Атланте Юнайтед».

Ранее об этом писал журналист Серхат Кантоглу.

«Такой вариант практически исключен», — сказал Шпинев «СЭ».

Летом 2024 года 28-летний Антон Миранчук покинул «Локомотив» в статусе свободного агента, он является воспитанником клуба и выступал за него с 2013 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за железнодорожников 38 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Его ровесник Алексей Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года.

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
ФК Локомотив (Москва)
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