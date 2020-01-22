Агент Матвиенко подтвердил, что «Арсенал» хочет приобрести футболиста зимой

Юрий Данченко, агент защитника «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко подтвердил информацию об интересе к его клиенту со стороны лондонского «Арсенала».

— В течение последнего времени мы с коллегами постоянно контактируем с представителями «Арсенала», проводим встречи, — цитирует агента «Команда №1». — Доверенные лица «канониров» уже связывались с «Шахтером», и мы надеемся, что эти переговоры увенчаются успехом. «Горняки» не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но Арсенал хочет осуществить сделку до 1 февраля — в нынешнее трансферное окно. Сумма трансфера? В такие детали я вас не могу посвящать. Скоро все узнаете.

23-летний украинец в текущем сезоне провел 21 матч за «Шахтер» и забил один мяч при одной голевой передаче.