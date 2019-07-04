Агент Лукаку считает, что "Интеру" нужно поторопиться, чтобы подписать форварда

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку Федерико Пасторелло прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в "Интер". Ранее он прибыл в Милан на переговоры с руководством клуба.

- Это было просто общение, - цитирует агента Sky Sports. - Я говорил с директором (Джузеппе Мароттой - прим. "СЭ"), чтобы понят намерения клуба по отношению к игроку. Они примут решение, мы не можем ставить временные рамки. Очевидно, что если "Интер" хочет подписать форварда, им нужно будет поторопиться. "Интер" серьезно настроен подписать его, они будут стараться изо всех сил. Они задекларировали такую цель, но пока это сложно. Не всегда цели достигаются.

В сезоне-2018/19 26-летний Ромелу Лукаку сыграл в 45 матчах, забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.

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