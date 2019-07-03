Агент Лукаку прибыл в Милан. "Интер" может арендовать бельгийца на 2 сезона

Федерико Пасторелло, агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, прибыл в Милан на переговоры с руководством "Интера", сообщает Football Italia. Миланский клуб планирует взять его в аренду сроком на два сезона. За арендное соглашение планируется заплатить 10 миллионов евро плюс опция выкупа в размере 60 миллионов.

Также "Интер" рассматривает вариант обмена Лукаку на Мауро Икарди. Тем не менее, "МЮ" пока что не устроило ни одно предложение, и стороны ищут компромиссный вариант.

В сезоне-2018/19 Лукаку сыграл в 45 матчах, забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.