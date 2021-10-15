Агент Левандовски не исключил переход форварда в «Манчестер Сити»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски летом может покинуть баварский клуб, сообщает Bild.

По сведениям истоничка, Пини Захави, агент 33-летнего поляка, считает возможным переход игрока в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Левандовски провел 10 матчей за «Баварию», в которых забил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.