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Агент Левандовски не исключил переход форварда в «Манчестер Сити»

06:58
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски летом может покинуть баварский клуб, сообщает Bild.

По сведениям истоничка, Пини Захави, агент 33-летнего поляка, считает возможным переход игрока в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Левандовски провел 10 матчей за «Баварию», в которых забил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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