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9 февраля 2025, 04:34

Агент Лельчук: «Сочи» готов выкупить Осипова уже сейчас»

Даниил Аршавский

Футбольный агент Полина Лельчук высказалась о возможном трансфере полузащитника и капитана «Балтики» Александра Осипова в «Сочи» этой зимой.

«Тренерский штаб «Балтики» сделал все, что мог, поэтому вмешивать их в эту историю не хотелось бы. Вопросы исключительно к менеджменту клуба, который еще в декабре, после того как мы отказались от предложенных Осипову условий, сам сказал нам искать новый клуб. Они не смогли договориться с капитаном команды, не смогли предложить достойные условия, а теперь хотят удержать его любой ценой. Сейчас сложилась непростая ситуация, но есть абсолютно логичный выход — договориться с «Сочи» о полноценном трансфере уже этой зимой. Клуб готов выкупить Александра, они настроены конструктивно», — цитирует Лельчук «РБ Спорт».

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко назвал преждевременными разговоры о трансфере хавбека в южный клуб.

26-летний полузащитник присоединился к «Балтике» в 2022 году, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне на счету Осипова 1 гол в 19 матчах за калининградцев. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Источник: «РБ Спорт»
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