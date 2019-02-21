Агент Кулибали – об интересе "Ювентуса": "Мой клиент не предаст "Наполи"

Агент защитника "Наполи" Кулибали Калиду Бруно Сатин прокомментировал интерес "Ювентуса" к 27-летнему сенегальцу, сообщает The Mirror.

Ранее сообщалось, что "бьянконери" намерены усилить оборону и видят в Кулибали достойную кандидатуру.

– Я не думаю, что Кулибали когда-либо предаст "Наполи", чтобы перейти в "Ювентус", но давайте не будем забывать, что он профессиональный игрок. Особенно, когда у вас есть возможность играть в важных турнирах, но он очень в хороших отношениях с "Наполи", – приводит слова агента Кулибали The Mirror.

В текущем сезоне защитник сыграл в 31 встрече за "Наполи" и отдал две голевые передачи.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" также проявляет инетерс к Кулибали.

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