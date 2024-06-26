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Сегодня, 20:18

Агент Кравцова: «Есть предложения из РПЛ и Европы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал, где футболист продолжит карьеру.

«Пока не хотел бы отвечать на вопрос, когда Кирилл перейдет в новую команду. Есть предложения от европейских команд и клубов РПЛ», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Контракт Кравцова с «Сочи» рассчитан до 2026 года. Команда по итогам сезона-2023/24 вылетел в первую лигу.

В минувшем сезоне Кравцов провел за «Сочи» 28 матчей и забил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Сочи
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