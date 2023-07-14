Агент Кавани встретился с руководством «Бока Хуниорс»
Представитель нападающего «Валенсии» Эдинсона Кавани Уолтер Гульельмоне совершил короткую поездку в Буэнос-Айрес, где встретился с руководством «Бока Хуниорс», написал в Twitter журналист Себас Джованелли.
По информации источника, для завершения перехода 36-летнего уругвайца в аргентинскийк луб не хватает только уладить некоторые детали.
?Ранее стало известно, что «Бока Хуниорс» обсуждает с Кавани контракт на 1 или 2 года.
В прошедшем сезоне Кавани сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.
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