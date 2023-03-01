Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 12:05

Агент Карраскаля: «Интерес «Атлетико» к Хорхе реален, но это не единственный клуб, который за ним следит»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес рассказал об интересе к своему клиенту со стороны европейских клубов.

«Интерес мадридского «Атлетико» к Хорхе реален, но это не единственный клуб, который активно следит за ним. Сейчас Карраскаль — игрок ЦСКА, это всё, что я могу сказать», — приводит слова Родригеса «Metaratings».

Он также подчеркнул, что среди клубов, которые проявляют интерес к 24-летнему колумбийцу, есть обладатели Кубка Либертадорес и постоянный участник Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В текущем сезоне РПЛ Карраскаль провел 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. В FONBET Кубке России на счету полузащитника 4 матча без результативных действий. Контракт футболиста с армейским клубом рассчитан до июня 2026 года.

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице с 29 очками, отставая от идущего третьим «Ростова» на 6 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-karraskalya-atletiko-madrid-ne-edinstvennyi-klub-kotoryi-sledit-za-khorkhe-231828/
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Стали известны назначения судей на матчи 18-го тура РПЛ: Мешков работает на «Спартак» — «Урал»
Дзюба: «За что меня не любят фанаты? За дрочку? Да они сами все дрочат»
Иванов обиделся на слова Дзюбы про «Урал»: «Он мог сказать по-другому»
Эдуард Сперцян: «Мои мысли связаны только с «Краснодаром»
«Урал» выкупил Сунгатулина у «Спартака» за 30 миллионов рублей
Петржела о словах Дзюбы: «Мне бы тоже хотелось, чтобы в «Зените» давали больше шансов молодым россиянам»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейпциг» объявил о покупке полузащитника «Зальцбурга» Зайвальда
Новости
RSS RSS
Все новости