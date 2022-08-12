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Агент Икарди провел переговоры с «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мауро Икарди.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди близок к уходу из парижского клуба в это трансферное окно. Как сообщает TYC Sports, агент и жена 29-летнего аргентинца Ванда Нара провела предварительные переговоры с «Галатсараем» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Икарди сыграл в 30 матчах во всех турнирах и забил 5 голов.

Мауро Икарди
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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