Агент Икарди провел переговоры с «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди близок к уходу из парижского клуба в это трансферное окно. Как сообщает TYC Sports, агент и жена 29-летнего аргентинца Ванда Нара провела предварительные переговоры с «Галатсараем» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Икарди сыграл в 30 матчах во всех турнирах и забил 5 голов.