Агент Ибрагимовича провел переговоры с «Миланом»

Форвард Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Sky Sports. По информации СМИ, агент 38-летнего шведа Мино Райола сегодня, 20 ноября, встречался с представителями итальянской командой.

Агент Ибрагимовича обсуждает с «Миланом» вариант с возвращением футболиста. Клуб готов предложить нападающему контракт на 18 месяцев, но Златан требует высокую зарплату.

СМИ утверждают, что форвард примет решение о своем будущем в ближайшие недели. Ранее Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси» в конце сезона.

Портал transfermarkt.de оценивает шведа в 3,5 миллиона евро. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.