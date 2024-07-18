Агент Худякова сообщил, что вратарь близок к переходу в австрийский «Штурм»

Представитель экс-голкипера «Локомотива» Даниила Худякова сообщил, что вратарь подпишет контракт с австрийским «Штурмом» в ближайшие дни.

«Даня Худяков наконец-то получил австрийскую визу. В ближайшее время, в 20-х числах, Даня вылетит в расположение «Штурма», с которым мы уже долгое время находимся на контакте. После чего он пройдет медосмотр и подпишет долгожданный контракт», — цитирует «Чемпионат» спортивного агента Вадима Шпинева.

Худяков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 голкипер не принял участия ни в одном официальном матче основной команды железнодорожников.

Футболист покинул команду по окончании сезона-2023/24 и стал свободным агентом.