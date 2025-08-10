Футбол
10 августа, 11:30

Агент Родригеса заявил о хороших отношениях с Кахигао: «Спартак»? Мы ничего не рассматривали»

Микеле Антонов
Корреспондент

Агент защитника «Сельты» Хави Родригеса Родриго Фернандес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак».

— Вел ли «Спартак» переговоры с вами по Хави Родригесу?

— Не с нами! Возможно, он говорил с «Сельтой». Но не с нами, и это логично! У него контракт до 2028 года.

— Готов ли футболист рассмотреть переезд в Россию?

— Мы ничего не рассматривали, потому что ничего не знаем! Я очень хорошо знаю Фрэнсиса Кахигао, он галисиец, как и я, и он никогда меня ни о чем не спрашивал! Странно. Спросите у него! — сказал Родриго Фернандес «СЭ».

Ранее Legalbet сообщил, что красно-белые считают защитника идеальным вариантом для усиления обороны. Москвичей привлекло успешное выступление испанца в ла лиге в сезоне-2024/25.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2028.

ФК Сельта
ФК Спартак (Москва)
