Агент Гюндогана опроверг переход футболиста в «Барселону»

Илхан Гюндоган, дядя и агент Илкая Гюндогана опроверг слухи о переходе полузащитника из «Манчестер Сити» в «Барселону» в следующем сезоне.

«Меня удивляет, откуда уже столько недель берутся истории о закрытой сделке. До сих пор нет соглашения ни с одним клубом. Еще не решено, где Илкай будет играть в следующие несколько лет», — приводит слова агента AS.

Контракт 32-летнего немца с «Манчестер Сити» рассчитан до конца этого сезона. Он провел 26 матчей в текущем сезоне АПЛ, отличившись 4 голами и 3 голевыми передачами.