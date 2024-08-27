Агент Глебова назвал неэтичным обсуждение переговоров по уходу игрока в другой клуб

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова»

Данила Глебова, ответил на вопрос о переговорах по возможному трансферу игрока.

Ранее сообщалось, что Глебов может перейти в «Спартак».

«Мне было бы неэтично комментировать переговоры между клубами, ведь переговоры носят все же официальный характер, и это прерогатива клубов. Как представитель игрока, могу сказать, что заинтересованность в Даниле есть не у одного клуба, и эти клубы могли звучать в СМИ. Но, опять-таки, я могу лишь зафиксировать интерес и общение, а не переговоры между клубами», — цитирует Банатина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Глебов провел за «Ростов» 8 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.