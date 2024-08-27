Агент форварда «Войводины» Ивановича заявил, что ничего не знает о переговорах игрока с «Зенитом»

Футбольный агент Небойша Еленкович, представляющий интересы игрока «Войводины» Михайло Ивановича, рассказал об отсутствии прогресса по возможному трансферу игрока в «Зенит».

Ранее стало известно, что петербургский клуб интересовался 19-летним нападающим из Сербии.

«Прекращены ли все переговоры? Я не знаю, что именно сейчас происходит. Возможно, какие-то разговоры с «Войводиной» и идут, но лично ко мне никто из «Зенита» не обращался. С президентом «Войводины» мы также ничего обсуждали, так что никаких новостей о трансфере нет», — цитирует Еленковича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Иванович провел 8 матчей в составе «Войводины» и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.