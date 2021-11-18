Агент форварда «Колона» Фариаса сообщил об интересе «Зенита»

«Зенит» проявляет интерес к форвард аргентинского «Колона» Факундо Альваресу, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на интервью его агента Мартина Мендоа. Также он рассказал об интересе «Фиорентины».

«Интерес «Фиорентины» конкретный, хотя то, что они связывались с клубом, неправда, — сказал агент в интервью Sport 9. — Предложение будет. Я хотел бы, чтобы Факундо остался и сыграл в Кубке Либертадорес, но я не знаю, сможет ли президент удержать его.

Если кто-то заплатит сумму отступных, то заберет его. «Зенит» тоже следить за ним, но президент будет решать, что делать. У Факундо еще полтора года по контракту. Мы решили не продлевать его. Мяч на нашей стороне».

19-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Колон» в чемпионате Аргентины и забил два мяча при четырех голевых передачах. Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.