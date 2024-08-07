Агент Нереса ведет переговоры с «Наполи»

Агент нападающего «Бенфики» Давида Нереса ведет переговоры с «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, представитель 27-летнего бразильца пытается добиться лучших условий не только для игрока, но и для португальского клуба. Отмечается, что Нерес заинтересован в переходе.

Контракт вингера с «Бенфикой» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Нерес забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 35 матчах за клуб.