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Сегодня, 17:51

Агент Кутепова рассказал, с какими чувствами футболист покидает «Спартак»

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Агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова Дамиано Драго рассказал, с какими чувствами футболист покидает красно-белых.

Защитник уйдет на правах свободного агента, его контракт действует до конца июня 2022 года.

«Спартак» — навсегда в его сердце, эти 10 лет невозможно забыть. Илья всегда будет благодарен клубу. Зимой клуб предлагал новый контракт. Зарплата не была в приоритете. Мы обсуждали игровую практику и нашли точки соприкосновения. Но в конце января Илья получил травму голеностопа, потом рецидив, и больше «Спартак» к этой теме не возвращался.

Зарплата Кутепова, которую обсуждали в медиа, даже близко не соответствовала реальной. По контракту она была в три раза меньше озвученной суммы. С учетом возможных бонусов — примерно на 30% меньше", — цитирует Драго «Чемпионат».

Кутепов играл за красно-белых с 2012 года.

Ранее агент игрока сообщал, что защитник ведет переговоры с клубами из России и Турции.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4714909-agent-kutepova-spartak-navsegda-v-serdce-ili-on-vsegda-budet-blagodaren-klubu.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Илья Кутепов
ФК Спартак (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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