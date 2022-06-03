Агент Кутепова рассказал, с какими чувствами футболист покидает «Спартак»

Агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова Дамиано Драго рассказал, с какими чувствами футболист покидает красно-белых.

Защитник уйдет на правах свободного агента, его контракт действует до конца июня 2022 года.

«Спартак» — навсегда в его сердце, эти 10 лет невозможно забыть. Илья всегда будет благодарен клубу. Зимой клуб предлагал новый контракт. Зарплата не была в приоритете. Мы обсуждали игровую практику и нашли точки соприкосновения. Но в конце января Илья получил травму голеностопа, потом рецидив, и больше «Спартак» к этой теме не возвращался.

Зарплата Кутепова, которую обсуждали в медиа, даже близко не соответствовала реальной. По контракту она была в три раза меньше озвученной суммы. С учетом возможных бонусов — примерно на 30% меньше", — цитирует Драго «Чемпионат».

Кутепов играл за красно-белых с 2012 года.

Ранее агент игрока сообщал, что защитник ведет переговоры с клубами из России и Турции.