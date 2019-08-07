Агент Джеко встретился с представителями "Интера"

"Интер" ведет переговоры о переходе форварда "Ромы" Эдина Джеко, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Football Italia, агент Джеко Сильвано Мартина несколько раз был замечен в офисе "Интера". Сам босниец хотел бы сменит клуб. "Рома" хочет выручить за него 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 33-летний Эдин Джеко провел 40 матчей за "Рому", забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

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