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Сегодня, 16:40

Агент Дркушича рассказал, что будущее игрока решится в ближайшие сутки

Константин Белов
Корреспондент
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Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Будущее Вани Дркушича прояснится в ближайшие 24 часа. Скоро все прояснится», — сказал Ратковица «СЭ».

24-летний Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Он провел за команду 66 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. В составе сборной Словении защитник сыграл в 4 матчах Евро-2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Первая лига
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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