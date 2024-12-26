Агент Дркушича ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию зимой

Агент Младен Ратковица не исключил возвращения защитника «Црвены Звезды» Вани Дркушича в «Зенит» зимой. 25-летний словенец выступает за сербский клуб на правах аренды.

«Посмотрим, что произойдет в январе, но все будет зависеть от договоренностей клубов между собой», — приводит «РБ Спорт» слова Ратковица.

В этом сезоне Дркушич провел за «Црвену Звезду» 11 мячей и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.