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Агент Дркушича ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию зимой

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Агент Младен Ратковица не исключил возвращения защитника «Црвены Звезды» Вани Дркушича в «Зенит» зимой. 25-летний словенец выступает за сербский клуб на правах аренды.

«Посмотрим, что произойдет в январе, но все будет зависеть от договоренностей клубов между собой», — приводит «РБ Спорт» слова Ратковица.

В этом сезоне Дркушич провел за «Црвену Звезду» 11 мячей и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Ваня Дркушич
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