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Сегодня, 17:52

Агент Драгуша: «Россия? До лета Денис останется в «Трабзонспоре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Энрико Спосато, представитель нападающего «Трабзонспора» Дениса Драгуша, заявил, что переход румынского игрока в Россию этой зимой исключен.

Ранее СМИ сообщали, что Драгуш мог перейти в «Локомотив».

«Россия? Это исключено, до лета Денис точно останется в «Трабзонспоре», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Драгуш провел в составе «Трабзонспора» 19 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 4 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Трабзонспор
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