Агент де Лигта назвал ерундой информацию об интересе со стороны "Барсы"

Агент защитника "Аякса" Маттейса де Лигта Мино Райола опроверг информацию об интересе к игроку со стороны "Барселоны" в летнее окно. 19-летний капитан амстердамцев в ближайшее время должен подпиать контракт с "Ювентусом" - он уже прибыл в Турин на медобследование.

- Интерес "Барселоны" - это полная ерунда, - цитирует Goal Райолу.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист обойдется "Ювентусу" в 70 миллионов евро. В его контракте будут прописаны отступные в 150 миллионов.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.