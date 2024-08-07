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Сегодня, 16:19

Агент Cутормина анонсировал новости о будущем игрока

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

— Сутормин вне заявки на матчи «Зенита» в РПЛ. Он покинет клуб этим летом?
— Надеюсь, что скоро все узнаете. Пока больше добавить нечего, — сказал Клюев «СЭ».

Контракт 30-летнего Сутормина с петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 1,2 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Алексей Сутормин
РПЛ
ФК Зенит
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