Агент Чалханоглу опроверг интерес «Зенита» к футболисту

Гордон Стипич, агент полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу, прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к игроку. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Интерес «Зенита»? Это неправда. Я никогда не разговаривал с «Зенитом», — сказал Стипич «СЭ».

27-летний Чалханоглу выступает за миланский клуб с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 33 матча в серии А, забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач. Летом игрок станет свободным агентом.

(Данил Алешин)