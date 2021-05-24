Агент Чалханоглу опроверг интерес «Зенита» к футболисту
21:20
Гордон Стипич, агент полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу, прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к игроку. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
«Интерес «Зенита»? Это неправда. Я никогда не разговаривал с «Зенитом», — сказал Стипич «СЭ».
27-летний Чалханоглу выступает за миланский клуб с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 33 матча в серии А, забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач. Летом игрок станет свободным агентом.
(Данил Алешин)
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