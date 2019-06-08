Агент Буффона: "Весь мир зовет вратаря к себе"

Агент вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина сообщил, что игрок пока не принял никакого решения по поводу своей карьеры. В конце месяца у голкипера заканчивается контракт с "ПСЖ". Ранее появилась информация, что "Барселоны" хочет подписать итальянца.

– Будущее Буффона? На данный момент мы еще ничего не решили, – цитирует TuttoMercatoWeb Мартина. – Сейчас он просто хочет насладиться временем со своей семьей. Могу просто сказать вам, что весь мир зовет нас.

В сезоне 2018/19 Джанлуиджи Буффон провел за "ПСЖ" 25 матчей и пропустил 25 мячей. В девяти матчах вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

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