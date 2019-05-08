Агент Бэйла: "Гарет хочет остаться в "Реале". Не уверен, что этого хочет Зидан"

Агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт сказал, что его клиент хочет остаться в команде. Он также выразил сомнение в том, что желание валлийца разделяет главный тренер команды Зинедин Зидан.

- Он хочет остаться, - цитирует агента Sky Sports. - Не уверен, что этого хочет мистер Зидан, но на данный момент Гарет хотел бы остаться. У него есть контракт, и он готов отработать его до 2022 года. На мой взгляд, он входит в число топ-3 или топ-4 игроков в мире. Футбол - это игра мнений, и у мистера Зидана другое мнение. Это его мнение, он ему следует, и я не буду критиковать его. Может ли Бэйл вернуться в премьер-лигу? Конечно, если кто-то запустит руку в свой карман и даст ему столько, сколько он заслуживает по нашему мнению. Это большая сумма.

Ранее Зидан прокомментировал отсутствие Бэйла в заявке на матч с "Вильярреалом" (3:2). 29-летний валлиец в текущем сезоне провел 42 матча за "Реал" и забил 14 мячей при шести голевых передачах.

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